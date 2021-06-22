Заболевания печени являются третьей причиной преждевременной смертности в Великобритании. Ученые решили изучить пользу кофе для профилактики болезней печени.

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Детали исследования

Ученые проанализировали данные и привычки почти 495 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

За 11 лет наблюдений ученые зафиксировали 3 600 случаев развития хронических болезней печени и 301 случай смерти.

Чтобы учесть сопутствующие факторы риска, ученые изучили индекс массы тела участников, привычки употребления алкоголя и статус курения.

Результаты исследования:



Риск развития хронического заболевания печени был ниже на 20% среди любителей кофе.



Риск смертности от этих болезней у них был снижен на 49%.

Эффект увеличивался с количеством употребляемого кофе – примерно до 3 – 4 чашек в день.

Какой кофе имел лучший эффект

Молотый кофе показал наибольший эффект в снижении рисков, однако любой тип напитка, в частности, кофе без кофеина и растворимый кофе продемонстрировали улучшение с точки зрения профилактики болезней печени.

Внимание! В то же время исследование не доказывает, что кофе сам по себе снижает риск хронических заболеваний печени.

Не следует надеяться только на кофе

Важно, чтобы люди улучшали состояние печени путем изменения образа жизни: минимизации алкоголя в рационе, снижения веса с помощью регулярных физических нагрузок и правильного питания.

Сейчас наибольшую опасность представляет жировая неалкогольная болезнь печени, которая на фоне малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания скрыто развивается у человека на протяжении многих лет.