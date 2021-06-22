Заболевания печени являются третьей причиной преждевременной смертности в Великобритании. Ученые решили изучить пользу кофе для профилактики болезней печени.
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Детали исследования
- Ученые проанализировали данные и привычки почти 495 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.
- За 11 лет наблюдений ученые зафиксировали 3 600 случаев развития хронических болезней печени и 301 случай смерти.
- Чтобы учесть сопутствующие факторы риска, ученые изучили индекс массы тела участников, привычки употребления алкоголя и статус курения.
Эффект увеличивался с количеством употребляемого кофе – примерно до 3 – 4 чашек в день.
Какой кофе имел лучший эффект
Молотый кофе показал наибольший эффект в снижении рисков, однако любой тип напитка, в частности, кофе без кофеина и растворимый кофе продемонстрировали улучшение с точки зрения профилактики болезней печени.
Не следует надеяться только на кофе
Важно, чтобы люди улучшали состояние печени путем изменения образа жизни: минимизации алкоголя в рационе, снижения веса с помощью регулярных физических нагрузок и правильного питания.
Сейчас наибольшую опасность представляет жировая неалкогольная болезнь печени, которая на фоне малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания скрыто развивается у человека на протяжении многих лет.