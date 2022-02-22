Когда антитела после вакцинации наиболее эффективны против коронавируса

мРНК-вакцины против коронавируса формируют самый высокий уровень антител через несколько месяцев после прививки. А бустерная доза потенциально позволит людям надолго забыть о прививках.

К таким выводам пришли ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе, США. Они выяснили, что антитела после прививки мРНК-вакцинами "совершенствуются" по меньшей мере в течение 6 месяцев.

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В это время иммунная система продолжает "тренировать" свои В-клетки, которые собственно производят антитела.

Каким образом формируются антитела

После вакцинации некоторые В-клетки становятся недолговременными клетками, производящими антитела, в то время как другие присоединяются к "зародышевым центрам" в лимфатических узлах, где антитела "созревают", чтобы выполнять свои функции.

Клетки, успешно формируемые из "зародышевых центров", могут стать долговременными клетками, вырабатывая антитела, живущие в нашем костном мозге или "В-клетками памяти", которые вступают в работу в случае заражения,

– объяснил ведущий исследователь Вашингтонского университета.

Новое исследование на животных показало, что реакции "зародышевого центра" длятся только недели.

Со временем антитела в крови эффективнее атаковали вирус.

Однако анализ крови ткани лимфатических узлов и костного мозга от добровольцев, получивших вакцину Pfizer/BioNTech, показали, что реакции зародышевого центра, вызванные уколами, продолжались не менее шести месяцев, а антитела со временем лишь лучше распознавали и атаковали коронавирус.

Ученые пока не исследовали способность антител атаковать разные штаммы коронавируса, но они предположили, что антитела должны лучше распознавать части "шипов" вируса, общие для всех штаммов.

Перспектива исследования

Ученым нужны дополнительные испытания, чтобы узнать, является ли эта реакция зародышевого центра уникальной для мРНК-вакцин, или она также характерна и для традиционных вакцин.

К слову, предварительно другая группа исследователей подтвердила эффективность бустерной дозы против штаммов, кроме Омикрона. И хотя этот штамм способен уклоняться от антител, но бустерная прививка мРНК-вакцины (то есть Pfizer или Moderna) побуждает организм производить гораздо больший спектр антител, от которых вирусу труднее уклоняться.

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Бустерная доза позволит иммунной системе заранее противодействовать и новым штаммам коронавируса, которые могут появиться в будущем. Поэтому