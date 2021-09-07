Невролог, психиатр Людмила Пидкуймуха рассказала о комплексе симптомов, которые могут свидетельствовать о фибромиалгии.

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Фибромиалгия – что это? Фибромиалгия — симптомокомплекс, характеризующийся наличием хронической диффузной мышечно-скелетной боли в симметричных участках тела. Боль не вызвана травмой или воспалительным процессом. Чаще фибромиалгией страдают женщины.⠀

Факторы риска:

генетическая предрасположенность;

следствие воздействия большого количества стрессовых факторов;

ожирение;

малоподвижный образ жизни;

аутоиммунные заболевания;

несчастные случаи и травмы;

хирургические вмешательства;

эндокринологические заболевания (гипотиреоз);

Врач рассказала, что механизмы развития фибромиалгии характеризуется сначала повышением болевой чувствительности и нарушением механизмов восприятия боли.

Далее следуют нейродинамические изменения в центральной нервной системе.

Важные индикаторы фибромиалгии: болевой порог четко зависит от уровня дистресса организма;

снижение серотонинергической и норадренергической активности.

Диагностировать фибромиалгию может только врач, поэтому Людмила Пидкуймуха призвала не заниматься самодиагностикой, ведь важно исключить ревматологические, эндокринологические и общие соматические заболевания, в частности депрессию и тревожные состояния.

В то же время признаками фибромиалгии являются:

вялость, снижение мотивации;

тяжесть при движениях и физической нагрузке;

снижение повседневной активности;

трудности с засыпанием или поверхностный сон;

ощущение скованности в мышцах каждое утро;

нарушение внимания, рассеянность.

Симптомокомплекс требует лечения, оно может быть таким: немедикаментозное, в частности когнитивная-поведенческая психотерапия, и медикаментозное, которое включает трициклические препараты или антидепрессанты, противоэпилептические. Их назначением занимается тоже исключительно специалист.