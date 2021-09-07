Когда болит все тело: что такое фибромиалгия и как ее распознать
Источник:сообщество Свій.Док
Вас беспокоит боль во всем теле или ощущение постоянной усталости без конкретных на то причин? Возможно, у вас фибромиалгия.
Невролог, психиатр Людмила Пидкуймуха рассказала о комплексе симптомов, которые могут свидетельствовать о фибромиалгии.
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Фибромиалгия — симптомокомплекс, характеризующийся наличием хронической диффузной мышечно-скелетной боли в симметричных участках тела. Боль не вызвана травмой или воспалительным процессом. Чаще фибромиалгией страдают женщины.⠀
Факторы риска:
- генетическая предрасположенность;
- следствие воздействия большого количества стрессовых факторов;
- ожирение;
- малоподвижный образ жизни;
- аутоиммунные заболевания;
- несчастные случаи и травмы;
- хирургические вмешательства;
- эндокринологические заболевания (гипотиреоз);
Врач рассказала, что механизмы развития фибромиалгии характеризуется сначала повышением болевой чувствительности и нарушением механизмов восприятия боли.
Далее следуют нейродинамические изменения в центральной нервной системе.
Важные индикаторы фибромиалгии:
- болевой порог четко зависит от уровня дистресса организма;
- снижение серотонинергической и норадренергической активности.
Диагностировать фибромиалгию может только врач, поэтому Людмила Пидкуймуха призвала не заниматься самодиагностикой, ведь важно исключить ревматологические, эндокринологические и общие соматические заболевания, в частности депрессию и тревожные состояния.
В то же время признаками фибромиалгии являются:
- вялость, снижение мотивации;
- тяжесть при движениях и физической нагрузке;
- снижение повседневной активности;
- трудности с засыпанием или поверхностный сон;
- ощущение скованности в мышцах каждое утро;
- нарушение внимания, рассеянность.
Симптомокомплекс требует лечения, оно может быть таким: немедикаментозное, в частности когнитивная-поведенческая психотерапия, и медикаментозное, которое включает трициклические препараты или антидепрессанты, противоэпилептические. Их назначением занимается тоже исключительно специалист.