Официальная статистика заболеваемости COVID-19 ближе к концу 2020 года пошла на спад. Однако Минздрав это связывает с тем, что украинцы начали реже делать дорогие ПЦР-тесты.

Новый пик заболеваемости следует ожидать уже в середине февраля 2021 года, такой прогноз главный санитарный врач Виктор Ляшко озвучил в интервью для Bihus.info.

Важно Украина готовится к массовой вакцинации против COVID-19: врач рассказал детали

По его словам, после этого заболеваемость на коронавирусом COVID-19 в Украине должна пойти на спад. На это влияют различные факторы, в частности:

сезонность циркуляции гриппоподобных заболеваний;

появление иммунобиологических препаратов (вакцин).

Ляшко подчеркнул, что медицинские работники сейчас справляются с вызовами, если речь идет о количественных расчетах. Однако им довольно тяжело, ведь есть физическое и психоэмоциональное истощение.

Заметим, что команда Bihus.info записывала интервью с Виктором Ляшко в конце ноября. Однако опубликовали его только 27 декабря. По словам автора, оно не потеряло актуальности.

Вакцинация в Украине: что известно

Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19. Он предполагает 4 этапа, а его цель заключается в том, чтобы в течение 2021 – 2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения.

Вакцинация будет добровольной. План будут обновлять каждые 2 недели в зависимости от ситуации. Может изменяться информация об этапах разработки и поставки вакцин, регистрационных процедурах.

В январе – апреле будут прививать людей с высоким риском инфицирования COVID-19, а также медицинских работников. Далее – тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

По состоянию на 29 декабря в Украине подтвердили 1 037 362 случая коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 18 081 человек. 681 835 пациентам удалось выздороветь