Согласно прогнозу Минздрава, пиковые нагрузки на медицинскую систему начнутся уже через 2 – 3 недели. После этого ситуация начнет улучшаться. Об этом Кузин сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Игорь Кузин “По нашим прогнозам, мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения в течение ближайших двух-трех недель с постепенным убыванию до середины декабря 2021 года, в том числе улучшение ситуации в первом квартале 2022 года. Это наши прогнозы”.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Источник: МОЗ

В течение прошлых суток, 3 ноября, в Украине зафиксировали 27 377 больных COVID-19. Это больше всего с начала пандемии. В больницы госпитализировали аж 5 472 людей. К сожалению, еще 699 больных умерли. Выздоровели за это время 12 464 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в:

городе Киев – 1 836,

Днепропетровской области – 2 254,

Одесской области – 1 899,

Харьковской области – 1 656,

Житомирской области – 1 559.

Между тем с начала пандемии в стране официально подтвердили 3 006 463 случаев заражения коронавирусом. 2 479 138 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 70 146 инфицированных.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал