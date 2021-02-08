Когда будут вакцинировать украинцев, переболевшие коронавирусом
Вакцинация против COVID-19 в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее болел этой болезнью. Такая отсрочка может быть от 3 до 6 месяцев.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.
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Он отметил, что по информации ВОЗ, иммунитет от COVID сохраняется на срок от 3 до 6 месяцев у тех, кто переболел.
Виктор Ляшко
“Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, – мы говорим об ограниченном доступе к вакцине. И когда надо выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививку того, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни”.
Он подчеркнул, что люди без иммунитета не имеют вообще защиты от коронавируса
Вакцинация в Украине: главное
- Вакцинация в Украине начнется 15 февраля, однако возможны задержки.
- Будет действовать план вакцинации "Дорожная карта", который состоит из 5 этапов. Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.
- До конца февраля планируется вакцинировать 500 тысяч украинцев.
- Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.
- В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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