Вакцинация против COVID-19 в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее болел этой болезнью. Такая отсрочка может быть от 3 до 6 месяцев.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Также по теме: Все мы – европейская семья: глава Еврокомиссии попросила поделиться вакцинами с Украиной

Он отметил, что по информации ВОЗ, иммунитет от COVID сохраняется на срок от 3 до 6 месяцев у тех, кто переболел.

Виктор Ляшко “Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, – мы говорим об ограниченном доступе к вакцине. И когда надо выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививку того, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни”.

Он подчеркнул, что люди без иммунитета не имеют вообще защиты от коронавируса



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала