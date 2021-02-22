Известно, что мужчины больше чем женщины подвержены риску тяжелого течения и смерти от коронавируса. Оказывается, различия на этом не заканчиваются: даже точность определения титра антител к SARS-Cov-2 отличается в зависимости от пола.

Ученые Калифорнийского Университета проанализировали данные о тестировании на антитела 486 человек через месяц-два после лабораторного подтверждения SARS-Cov-2.

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У кого тесты точно работают

Исследователи ожидали, что антитела вырабатываются у всех без исключения пациентов, но оказалось, что положительные результаты теста в этот период получили от 75% до 80% людей.

Исследование выявило повышенную чувствительность тестов у определенной группы пациентов: это мужчины от 40 до 59 лет. По мнению ученых, это связано с тем, что у мужчин выше вирусная нагрузка, чем у женщин. Чем она выше, тем сильнее удар по иммунной системе и, следовательно, тем больше вырабатывается антител.

Когда делать тест на антитела к коронавирусу

Ученые также определили оптимальное время для тестирования на антитела – через четыре месяца после подтверждения COVID-19. Чувствительность теста была максимальной через 126 дней после обнаружения SARS-Cov-2 у мужчин и через 133 дня у женщин.

Пациенты, чьи серологические тесты были проведены ближе к положительным результатам ПЦР-теста, имели больше шансов получить отрицательные результаты по сравнению с теми, кто был протестирован позже,

– отметили исследователи.