Когда в Дие появится сертификат о выздоровлении: объяснение Минздрава

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие COVID-19, смогут получить цифровой сертификат об выздоровлении, который позволит в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Кто может получить сертификат о выздоровлении

Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, кому врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.

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То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и он не внес данные в ЕСОЗ – скачать сертификат не смогут. Обязательным основанием для генерации электронного документа будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Что позволит новый сертификат

внутренний – для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней эпидемопасности. Позволяет в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться;

международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть э-здоровья ЕС с учетом требований, устанавливаемых каждой страной мира.

Люди, которые болели коронавирусом ранее, могут получить бумажный сертификат у своего семейного врача. Инструкция здесь.

В Минздраве напоминают: если вы переболели, то безопасно вакцинироваться можно на 28-й день от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР.