Когда ЕС признает CoronaVac, которой вакцинируют в Украине: ответ Кузина

Пока Европейское агентство по лекарственным средствам EMA не одобрило китайскую вакцину CoronaVac. По мнению главного санитарного врача страны, это лишь вопрос времени.

Кузин отметил, что любая вакцина, которую одобрила ВОЗ, примерно через месяц-полтора проходила согласование ЕМА. ВОЗ уже одобрила CoronaVac, теперь препарат находится на рассмотрении в EMA.

К теме В Турции вакцину CoronaVac планируют вводить трижды

Почему такая разница в сроках принятия

Дело в том, что ВОЗ признает площадку, действующее вещество и сам факт того, что вакцина эффективна и что были проведены адекватные исследования.

Зато ЕМА больше фокусируется на регуляторных вопросах.

Игорь Кузин надеется, что вакцина CoronaVac будет согласована и принята ЕМА к использованию.

Игорь Кузин "Сейчас документы по CoronaVac находятся в ЕМА. Весь мир говорит: то, что рекомендовано ВОЗ является базисом для признания другими организациями. В то же время ЕС дает право каждой стране принимать отдельное решение о признании той или иной вакцины. Поэтому сейчас идет прицельная работа со странами-членами ЕС о признании CoronaVac. Особенно с теми, где у нас большое транспортное сообщение. Мы должны понимать, что тип вакцины не должен становиться препятствием для свободного путешествия или пересечения границы".

Санитарный врач страны убежден, что ЕМА и Еврокомиссия все же приложат максимум усилий для того, чтобы не нарушать права человека, не дискредитировать ту или иную вакцину или производителя. Также он Кузин убежден, что EMA упростит бюрократическую часть процесса регистрации вакцины.

Вакцина CoronaVac: основное