Когда ЕС вакцинирует 70% населения: назвали сроки

В Евросоюзе ожидают поставку более 300 миллионов доз COVID-вакцин в течение следующей недели и еще 100 миллионов доз в июне. Это позволит вакцинировать 70% населения ЕС до конца июля.

Поэтому в июне в ЕС будет 400 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом во время пресс конференции по итогам саммита ЕС рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Также она выразила надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) вскоре одобрит вакцину от коронавируса для детей 12 – 15 лет.

К слову, на этом же саммите было принято заявление с призывом как можно быстрее внедрить сертификаты вакцинации от коронавируса. Это необходимо для того, чтобы открыть внешние границы ЕС.

Ранее Еврокомиссия решила запустить COVID-паспорта с 1 июля 2021 года.

Что известно о паспортах вакцинации

Источник: European Commission

Чтобы дать возможность путешественникам свободно передвигаться без ПЦР-тестов и самоизоляции, в ЕС снимут ограничения на путешествия без необходимых целей для путешественников третьих стран, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины по крайней мере за 14 дней до прибытия.

В COVID-паспорте должны быть указаны: