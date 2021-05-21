Сейчас стало известно, что сертификаты вакцинации в Евросоюзе введут с 1 июля. Документ будет в цифровом виде, но при необходимости его можно будет получить и в бумажной форме.

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Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала введение COVID-паспортов "важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно".

Более того, если раньше Европарламент планировал ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), то теперь будут учитывать и те вакцины, которые не были одобрены в ЕС. Так, в Европе будут допускать вакцины, которые одобрены ВОЗ.

Что известно о паспортах вакцинации

Представители Европейского парламента, Европейской комиссии и правительств стран-членов договариваются об использовании COVID-паспортов. Эти документы дадут возможность возобновить работу туристической сферы.

Чтобы дать возможность путешественникам свободно передвигаться без ПЦР-тестов и самоизоляции, в ЕС снимут ограничения на путешествия с необходимыми целями для путешественников из третьих стран, которые получили последнюю дозу вакцины по крайней мере за 14 дней до прибытия.

В COVID-паспорте должно быть указано: