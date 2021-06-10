Главным открытием в исследовании является оценка функциональных связей отдельных областей мозга. Ученые знали, что изменения в функциональной области могут быть признаком депрессии, нарушений пищевого поведения, шизофрении и других расстройств.

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Детали исследования

Команда изучила три функциональных области мозга, которые участвуют в контроле эмоций, внимания, познании и других процессах у детей в первый месяц жизни.

Исследователи пытались выяснить вариативность этих связей, а также их влияние на темперамент младенца. Для этого они использовали инфракрасную спектроскопию, а также анкетирование родителей для оценки темперамента ребенка.

Ученые обнаружили, что функциональные связи мозга, которые влияют на поведение человека, развиваются в течение первого месяца жизни. Подобных выводов до сих пор не делали никакие ученые.

Результаты исследования

То есть нейронные связи в мозге, которые определяют характерные черты личности, уже присутствуют с рождения и уникальны для каждого человека.

В частности, вскоре после рождения у детей была выражена тесная связь между лобной и теменной областями мозга. До сих пор не было доказательств, что она развивается на такой ранней стадии.

Есть ряд психических расстройств, связанных с различиями в функциональных связях мозга, однако пока не ясно, может ли обнаруженная корреляция между ними и поведением прогнозировать долгосрочные результаты развития человека, в частности, поведение и болезни,

– заявили авторы.

Теперь ученые хотят выяснить, имеет ли эта корреляция критическое значение для прогнозирования рисков.