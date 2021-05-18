Такая задержка также усилит проблемы поставок в рамках глобальной инициативы COVAX. Источники, которые комментировали ситуацию на условиях анонимности, заявили, что сейчас в приоритете кампания вакцинации в Индии, поскольку ежедневное количество погибших достигает рекордного уровня.
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Это было обсуждено внутренне, мы попросили некоторые страны не ожидать экспортных обязательств, учитывая текущую ситуацию в Индии,
– говорится в сообщении СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Какие именно страны получили такое сообщение, указано не было.
В то же время сроки восстановления экспорта могут измениться в зависимости от того, как быстро Индия преодолеет вторую волну коронавируса.
Что известно о поставках Covishield
- Индийский институт сыворотки (SII) – крупнейший в мире производитель вакцин, который изготавливает препарат AstraZeneca, отметил, что надеется возобновить поставки в COVAX и другие страны к концу этого года.
- Как известно, из-за значительного ухудшения ситуации с COVID-19 Индия прекратила экспорт вакцины.
- При этом в Украине сейчас почти закончился препарат AstraZeneca, предназначенный для первой дозы вакцинации.