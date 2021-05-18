Такая задержка также усилит проблемы поставок в рамках глобальной инициативы COVAX. Источники, которые комментировали ситуацию на условиях анонимности, заявили, что сейчас в приоритете кампания вакцинации в Индии, поскольку ежедневное количество погибших достигает рекордного уровня.

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Это было обсуждено внутренне, мы попросили некоторые страны не ожидать экспортных обязательств, учитывая текущую ситуацию в Индии,

– говорится в сообщении СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Какие именно страны получили такое сообщение, указано не было.

В то же время сроки восстановления экспорта могут измениться в зависимости от того, как быстро Индия преодолеет вторую волну коронавируса.

В COVAX отметили, что 140 миллионов доз, которые международная инициатива ожидала получить от Института сыворотки до конца мая, теперь останутся в Индии.



Украина имеет соглашение с COVAX, соответственно, партию вакцин AstraZeneca индийского производства получит сразу, как поставки наладятся.

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