Когда инновационные лекарства от COVID-19 будут доступны всем: назвали примерную дату

В ближайшее время компании Pfizer и Merck должны зарегистрировать в США свои инновационные таблетки от коронавируса. Уже совсем скоро их сможет получить большинство стран.

Например, в Великобритании препарат Merck был зарегистрирован в ноябре 2021 года и уже применяется. Вскоре лекарство должны одобрить регулирующие органы в США.

Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и преодолеть

Предварительно известно, что новые препараты значительно снижают вероятность тяжелого течения болезни в случае начала лечения в первые дни после появления симптомов.

Почему бедные страны получают лекарства позже

Однако в странах со средним и низким уровнем доходов лекарство от коронавируса появятся только через несколько месяцев, хотя обе компании позволили производить аналоги их препаратов.

Препятствия связаны с производством и ценообразованием, как утверждают активисты, которые борются за доступность лекарств, и эксперты в сфере общественного здоровья.

В чем главная проблема

В Украине продолжаются клинические испытания таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck.

Большинство людей в бедных странах практически не имеют доступа к тестированию на коронавирус и часто получают этот доступ только тогда, когда они уже госпитализированы.

Когда лекарство от коронавируса может стать доступным

По данным ВОЗ, из трех миллиардов тестов, зарегистрированных во всем мире, всего 0,4% были проведены в странах с низким уровнем дохода. По оценкам организации, только 1 из 7 случаев заражения коронавирусом в Африке диагностировался.

Препараты Pfizer и Merck-Ridgeback были созданы в ходе отдельных клинических испытаний по снижению риска госпитализации и смерти людей из группы высокого риска с легкой или средней степенью заболевания.

Pfizer заявила, что к концу 2022 года сможет изготовить примерно 80 миллионов курсов лечения препаратом паксловид.

Merck заявляет, что может произвести не менее 30 миллионов курсов своего препарата молнупиравир за тот же период.

Молнупиравир – как действует Молнупиравир можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.



В фармкомпании Merck сообщили, что препарат рекомендовано назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение 5 дней после начала симптомов.

Большинство договоров о поставках, о которых было публично объявлено, заключили с богатыми странами, в частности с Великобританией, которая разрешила использование молнупиравира в ноябре. В США договорились о закупке 10 миллионов курсов лекарства Pfizer и 3,1 миллиона курсов терапии Merck-Ridgeback.

К слову Британия одобрила новое лекарство от COVID: насколько они эффективны

Ожидается, что лекарства станут доступными в США вскоре после утверждения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое должно произойти уже в декабре 2021 года.

А как только новейшие лекарства для лечения коронавируса будут появляться в мире, их будут поставлять и в Украину.