Когда инновационные лекарства от COVID-19 будут доступны всем: назвали примерную дату
Источник:The Wall Street Journal
В ближайшее время компании Pfizer и Merck должны зарегистрировать в США свои инновационные таблетки от коронавируса. Уже совсем скоро их сможет получить большинство стран.
Например, в Великобритании препарат Merck был зарегистрирован в ноябре 2021 года и уже применяется. Вскоре лекарство должны одобрить регулирующие органы в США.
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Предварительно известно, что новые препараты значительно снижают вероятность тяжелого течения болезни в случае начала лечения в первые дни после появления симптомов.
Почему бедные страны получают лекарства позже
Однако в странах со средним и низким уровнем доходов лекарство от коронавируса появятся только через несколько месяцев, хотя обе компании позволили производить аналоги их препаратов.
Препятствия связаны с производством и ценообразованием, как утверждают активисты, которые борются за доступность лекарств, и эксперты в сфере общественного здоровья.Обратите внимание! В Украине продолжаются клинические испытания таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck.
В чем главная проблема
Большинство людей в бедных странах практически не имеют доступа к тестированию на коронавирус и часто получают этот доступ только тогда, когда они уже госпитализированы.Справка. По данным ВОЗ, из трех миллиардов тестов, зарегистрированных во всем мире, всего 0,4% были проведены в странах с низким уровнем дохода. По оценкам организации, только 1 из 7 случаев заражения коронавирусом в Африке диагностировался.
Когда лекарство от коронавируса может стать доступным
Препараты Pfizer и Merck-Ridgeback были созданы в ходе отдельных клинических испытаний по снижению риска госпитализации и смерти людей из группы высокого риска с легкой или средней степенью заболевания.
Pfizer заявила, что к концу 2022 года сможет изготовить примерно 80 миллионов курсов лечения препаратом паксловид.
Merck заявляет, что может произвести не менее 30 миллионов курсов своего препарата молнупиравир за тот же период.
Молнупиравир можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.
В фармкомпании Merck сообщили, что препарат рекомендовано назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение 5 дней после начала симптомов.
Большинство договоров о поставках, о которых было публично объявлено, заключили с богатыми странами, в частности с Великобританией, которая разрешила использование молнупиравира в ноябре. В США договорились о закупке 10 миллионов курсов лекарства Pfizer и 3,1 миллиона курсов терапии Merck-Ridgeback.
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Ожидается, что лекарства станут доступными в США вскоре после утверждения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое должно произойти уже в декабре 2021 года.
А как только новейшие лекарства для лечения коронавируса будут появляться в мире, их будут поставлять и в Украину.