Когда и какую пищу принимать для отличной работы сердца

Ученые проанализировали не только то, какая пища является более полезной для сердечно-сосудистой системы, но и в какое время ее стоит употреблять.

Исследователи из Харбинского медицинского университета в Китае изучили рацион более 27 тысяч взрослых. Они проанализировали информацию об их питании, собранную во время интервью с участниками в течение двух дней.

К теме Группу людей омолодили на 3 года за 8 недель: условия эксперимента просты

Прежде всего ученые хотели выяснить связь между употреблением различных жиров, углеводов и белков в разное время дня и частотой проявления сердечных заболеваний участников.

Какая пища вредит сердцу

Результаты исследования свидетельствуют, что люди, которые едят на ужин слишком много рафинированных углеводов и жирного мяса, имеют более высокие риски развития болезней сердца, чем те, кто придерживается аналогичного рациона на завтрак.

Употребление большого количества насыщенных жиров и обработанного мяса, а также добавленных сахаров может повысить уровень холестерина и увеличить риск сердечных заболеваний.

Рацион должен быть сбалансированным

Однако рацион с большим количеством цельных углеводов, таких как овощи и злаки, и меньшим количеством мяса может значительно снизить риск возникновения проблем с сердцем.

В какое время суток лучше делать приемы пищи

Что касается времени приема пищи, то анализ показывает, что обед и ужин на растительной основе снижают риск сердечных заболеваний на 10%.



Вечером выберите растительное блюдо / Фото Unsplash

Исследование доказывает, что для здоровья сердца ужин на растительной основе гораздо важнее, чем здоровый завтрак.

В то же время исследователи отметили, что лучше всего употреблять здоровую и нежирную пищу в течение всего дня и не злоупотреблять рафинированными углеводами во время каждого приема пищи.

Внимание Лучше добавки: простой способ сохранить здоровье сердца