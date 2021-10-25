Когда количество новых COVID-больных в Украине перестанет расти: Ковтонюк назвал дату

В Украине до сих пор высокая заболеваемость коронавирусом. Вместе с тем страна может выйти на плато уже в середине ноября 2021 года.

Об этом сообщил соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), заместитель министра здравоохранения в 2016 – 2019 годах Павел Ковтонюк.

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Павел Ковтонюк "Я думаю, что плато будет в середине ноября (2021 года – 24 канал), а сейчас будет быстрый рост, и все больше областей будут попадать в красные зоны".

Отметим, что под понятием "выход на плато" скрывается кривая по количеству новых инфицированных. То есть когда число новых зараженных остается одинаковым на протяжении длительного периода.

Что может остановить очередную волну

Он считает, что украинцам следует вакцинироваться от коронавируса. Дело в том, что высокий уровень привитых людей помог бы сейчас остановить очередную волну COVID-19.

"Однако и сейчас вакцинироваться крайне важно, просто для того, чтобы защитить себя в условиях пандемии, которая изобилует вокруг", – подчеркнул эксперт.

Он убежден, что власть должна вводить ограничения в регионах и не ждать пика эпидемии, пока больницы переполнятся. "Лучше опередить события", – считает Ковтонюк.

Коронавирус в Украине: главное

В Украине за последние сутки подтвердили 14 634 новых COVID-случая. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Житомирской областях.

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 784 039 случаев инфицирования коронавирусной болезнью.

По состоянию на 25 октября выздоровели 2 380 374 человека. Однако, жертвами недуга стали 64 202 жителя страны.

Сейчас в красную зону входят 6 регионов: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская. Ровненская и Николаевская области переходят в красную зону карантина с завтрашнего дня, с 26 октября.

Карантинные зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала