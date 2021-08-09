Когда и кому нужно сдавать анализ на герпес

Анализ на герпес назначают, чтобы проверить, есть ли у пациента вирус простого герпеса (ВПГ). В зависимости от вида исследования, на анализ берут образец жидкости из ранки, кровь из вены или спинномозговую жидкость.

Существуют две основные разновидности вируса: ВПГ-1 – простой герпес, который обычно проявляется в виде язв вокруг рта и ВПГ-2 – генитальный герпес, когда язвы возникают рядом с гениталиями или на них.

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Когда назначают анализ

Анализ назначают в нескольких случаях:

есть симптомы герпеса – язвы вокруг рта или на гениталиях, зуд и боль;

человек в группе риска – например, занимался сексом с человеком, у которого герпес в фазе обострения.

В редких случаях ВПГ может вызвать энцефалит или менингит – опасное для жизни заболевание головного и спинного мозга. Анализ на ВПГ нужен, если у человека есть его симптомы:

жар;

скованность мышц шеи;

спутанность сознания;

сильная головная боль;

чувствительность к свету.

Также анализ назначают беременным женщинам, если у них или у их партнера есть симптомы герпеса. Если мать болеет, то она может заразить ребенка. Потому что у новорожденных иммунитет слабее, чем у взрослых, заражение ВПГ проходит тяжелее – вирус может перейти на внутренние органы и даже привести к смерти.

Новорожденным, если у них или у матери есть симптомы герпеса, тоже делают анализ.

Какие есть виды анализа

Посев на культуры клеток. Из ранки берут мазок, который культивируют в чашке Петри и проверяют, какая культура там выросла. Если анализ положительный, можно узнать тип герпеса.

ПЦР-тест. Во время этого теста проверяют, есть ли генетический материал вируса в образце жидкости из язвы, крови или спинномозговой жидкости. С помощью ПЦР-теста определяют, есть ли ВПГ. Этот вид анализа более точен, чем посев на культуре клеток.

Анализ на антитела. Данный анализ показывает, есть ли в крови иммуноглобулин IgG, который организм вырабатывает в ответ на появление ВПГ в теле. Кровь берут из вены.