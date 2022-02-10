Когда и кому следует применять ингалятор и небулайзер
Источник:Drugs
Небулайзер превращает жидкое лекарство в аэрозоль, и человек вдыхает его через маску или специальную трубку. Это нужно для того, чтобы доставить препарат прямо в лёгкие.
Ингалятор – тоже устройство для вдыхания аэрозоля, но в нем обычно используют лекарство в виде порошка, а не жидкости. Ингалятор небольшой и выдает одну дозу лекарства. Чтобы ее получить, нужно нажать кнопку и глубоко вдохнуть.
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Когда применяют небулайзер
Есть несколько болезней, когда нужны эти приборы:
- астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);
- другие заболевания легких, такие как муковисцидоз или бронхолегеневая дисплазия;
- некоторые виды пневмонии;
- сильные аллергические реакции.
Все эти заболевания диагностирует врач, и он непременно скажет, когда ребенку нужен дома небулайзер, а когда без него можно обойтись. Иногда при астме его можно заменить портативным ингалятором.
Небулайзер при бронхите
Если у ребенка нет заболеваний легких, держать дома небулайзер на всякий случай не имеет смысла. Хотя некоторые педиатры и лоры советуют обратное. При обычном кашле и даже бронхите ингаляции не требуются. Для облегчения симптомов можно просто полоскать горло солевым раствором.
Единственный случай, когда ребенку без хронических заболеваний может понадобиться небулайзер, это ложный круп. Его признаки – сильный кашель, затруднение дыхания, хриплость голоса. Обычно он возникает как осложнение простуды. При ложном крупе можно использовать ингаляции с будесонидом, они помогают снять приступ.
Небулайзер для взрослых
Большинство взрослых с болезнями легких сталкивается с небулайзером только в больнице. Дома чаще всего достаточно портативного ингалятора. Домашний небулайзер в отдельных случаях может понадобиться пациенту с астмой, например:
- когда часто требуются высокие дозы лекарства;
- при высоком риске приступов астмы, которые снимаются небулайзером быстрее;
- когда невозможно или неудобно использовать портативный ингалятор, например при артрите или других заболеваниях.