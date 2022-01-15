Когда пандемия перейдет в фазу эндемии, предсказать невозможно. Как отметила член Исполнительного совета Европейского регионального бюро ВОЗ и директор программ здравоохранения Нино Бердзули, эндемическая фаза возможна, но требует коллективного иммунитета.

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Для того чтобы коронавирус стал эндемичным, необходимо иммунизировать 80 – 85% населения каждой страны. Только в таком случае существует возможность перехода в эндемическую фазу.

Это возможно. У нас осторожный оптимизм, когда уровень вакцинации повысится, тогда потенциально существует возможность перехода пандемии в эндемическую фазу. Это требует вакцинной защиты и естественного иммунитета. Минимум 80 – 85% населения страны должно быть вакцинировано, поэтому мы не можем достичь этой цели. Нам нужно проявить солидарность в отношении вакцин,

– заявила Бердзули.

Некоторые страны вакцинировали только 1% населения

Представительница ВОЗ добавила, что сегодня в мире есть страны, где уровень вакцинации охватывает всего 1% всего населения. В то же время есть и другие страны, которые уже ввели бустерную прививку (даже по второму кругу).

Уровень вакцинации против коронавируса в Украине:

Источник: Минздрав

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране сделали 29 309 322 прививки.

С начала вакцинальной кампании прививки сделали 14,972 млн украинцев. 14 971 998 из них получили по меньшей мере одну дозу, а 14 240 830 – две.

Тем временем 8 639 вакцинированных сделали дополнительную дозу, а 87 196 – бустерную.

Всего в Украине против коронавируса вакцинировали около 50% взрослого населения.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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