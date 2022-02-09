Так, за год вакцинальной кампании в Украине не прививали даже половину населения. Более того, темпы вакцинации замедляются. Поэтому аналитики Украинского центра охраны здоровья (UHC) разработали рекомендации, которые помогут Украине минимизировать потери жизней от COVID-19 среди уязвимых групп.

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На фоне очередной, но не последней, волны COVID-19 кампания по вакцинации в Украине замирает не в состоянии охватить даже 50% населения. Не удалось защитить и наиболее уязвимые группы, уровень иммунизации которых еще ниже, чем средний по стране. Правительству следует изменить стратегию противодействия в соответствии с новыми условиями,

– отметили эксперты.

Учитывая низкий охват вакцинацией, эксперты прогнозируют переход к эндемическому распространению COVID-19 в Украине до 2023 года.

От 12 до 19 миллионов украинцев остаются без природной или вакцинной защиты от вируса, среди них – большое количество граждан в возрасте 60+ и людей с сопутствующими болезнями. Большинство из них получат свою иммунную защиту из-за переноса болезни, рискуя здоровьем и жизнью,

– предупредили эксперты.

Эксперты выдвинули правительству свои предложения

Правительству Украины предлагают в 2022 году сосредоточиться на четырех стратегических задачах, которые помогут Украине минимизировать плохой сценарий:

Вакцинировать уязвимые группы (70% двумя дозами и 50% бустерной дозой). Обеспечить широкий доступ к бесплатным быстрым тестам для всего населения. Способствовать выработке у граждан навыков для минимизации распространения инфекции. Например, "заболел – оставайся дома!". Оперативно обеспечить страну амбулаторными лекарствами против COVID-19 в аптеках при условии их появления на рынке в 2022 году.

Эти меры рекомендуют внедрять дополнительно к уже действующим политикам. Важно продолжать политику обязательного использования медицинских масок и проверки COVID-сертификатов в местах массового пребывания людей.

Обратите внимание: небольшая часть стран, которая смогла вакцинировать более 70% населения, может перейти к эндемической фазе уже в 2022 году. В частности будет значительно меньше тяжелых случаев и смертности.

Выработка естественного иммунитета принесет больше смертей

Аналитики считают, что для Украины в 2022 году основным способом получения иммунитета против коронавируса будет не вакцинация, а естественный перенос болезни. Это создает риск высокой смертности в результате COVID-19 среди пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, которые не имеют иммунной защиты.