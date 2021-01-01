Исследование показало, что люди видят странные метафорические сны ближе к утру, и они обычно связаны с реальными событиями из далекого прошлого.

Как происходило исследование

В исследовании участвовало 68 студентов, из них 58 девушек. Средний возраст – 25 лет. Им нужно было по будильнику вставать четыре раза в течение ночи, то есть каждые 2 часа, пишет Psych News Daily.

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После пробуждения нужно было пересказывать на диктофон содержание своего сна. А утром – заполнять форму, в которой нужно оценивать их странность, интенсивность, связь с реальностью и эмоциональную окраску. В среднем за восемь ночных интервалов добровольцы записывали пять сюжетов.

Ученые разделили записаные сны на две категории: раннюю и позднюю ночь. Сны ранней ночи – те, которые добровольцы видели в течение первых четырех часов сна. Поздней ночи – в течение последних. Всего получилось 173 ранних и 177 поздних снов.

Разница между снами

Добровольцы оценивали сны поздней ночи как более причудливые, метафорические и странные. Они были более эмоциональными, интенсивными и "важными". Предрассветные сны, скорее всего, были связаны с далеким прошлым. А сны ранней ночи – со временем бодрствования. При этом разницы в уровне стресса или негатива между двумя типами снов не было.

Почему так происходит

Различия в содержании могут быть связаны с процессами, происходящими во сне. Например, активация воспоминаний – с консолидацией памяти. В следующем исследовании авторы хотят выяснить, связана ли странность снов с творческими способностями человека.