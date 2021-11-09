Исследование команды ученых длилось 6 лет и состояло из нескольких этапов. Сначала участники эксперимента (в возрасте от 43 до 79 лет, большая часть – женщины) заполнили анкеты о своем физическом состоянии и социальном состоянии, а затем в течение 7 дней носили браслеты, которые фиксировали время засыпания и пробуждения.

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Лучшее время для сна

В последующие годы добровольцы периодически проходили обследование. За это время у 3172 человек (3,6%) развились сердечно-сосудистые заболевания – как оказалось, большинство людей из этой группы ложились спать в полночь или позже. А те, кто засыпал в 22 – 23 часа, страдали аналогичными болезнями значительно реже.

Пока мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи, но результаты нашего исследования позволяют предположить, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить работу организма, это может иметь неблагоприятные последствия для сердечно-сосудистой системы.

– отметили ученые.

Слова исследователей подтвердила представительница Британского фонда сердца: "Это большое исследование показывает, что отход ко сну между 10 и 11 часами вечера может быть оптимальным для большинства людей и позволит сохранить здоровье сердца в долгосрочной перспективе".

Как сохранить сердце здоровым

Ученые также подчеркнули, что сон – не единственный фактор, который может повлиять на здоровье сердца. Также важно следить за своим образом жизни и показателями здоровья, такими как кровяное давление и уровень холестерина, поддерживать здоровый вес и регулярно заниматься спортом, сокращая потребление соли и алкоголя.

Ранее в исследовании, которое длилось шесть лет с участием более миллиона добровольцев, ученые пришли к выводу, что молодым людям лучше спать семь часов в сутки.