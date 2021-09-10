Об этом в интервью 24 каналу рассказал акушер-гинеколог Сергей Ахрамеев, который работает в Киевском городском родильном доме №5. Он поделился секретами своей работы и сообщил много интересных фактов,

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"Я бы не сказал, что это чисто женская профессия"

Почему вы выбрали профессию акушера-гинеколога?

Я еще с детства знал, что буду врачом. И конкретно – врачом акушер-гинекологом. Так я шел к своей цели, зная об этом.

Почему мужчины становятся гинекологами?

Не могу сказать за всех мужчин, почему. Этого не знаю. Но я бы не сказал, что это сугубо женская профессия. Потому что здесь надо иногда физическая сила, моральная выдержка. Некоторые считают, если это женщина, то нужно, чтобы и врачом была тоже представительница того же пола. Нет.

Был ли у вас момент, когда вы хотели бросить профессию?

Нет, еще такого не было. Я надеюсь, в будущем тоже не возникнет такого желания.

Почему большинство женщин стесняются мужчины акушера-гинеколога?

Я думаю, это такой интимный момент – женщина стесняется идти к мужчине, поэтому идет к врачу того же пола. Но некоторые говорят, что мужчина гораздо нежнее относится к ним, чем женщина акушер-гинеколог. Я не хочу ничего плохого сказать, но есть такое мнение.

Какие самые молодые и самые старшие пациентки с беременностью у вас были?

Конкретно у меня не было сильно молодых и старших. Но в практике в нашем роддоме самой маленькой – 16 лет, а самой старшей – где-то 50+.

Какие есть мифы о вашей профессии?

Что акушерство и гинекология – это разная профессия. Нет, это одна и та же специализация. Во-вторых, что акушер-гинеколог только принимает роды. Нет, объем и спектр работы у нас большой и широкий. Это такие более распространенные мифы.

Ревнуют ли к вам мужчины ваших пациенток?

Слава Богу, такого не случалось. Может, я чего-то не знаю и мне этого не говорили. Мне говорили, что я симпатичный. Не буду скрывать. Но никто не ревновал.

"Рекомендуемый возраст для родов действительно существует"

Действительно ли существует рекомендуемый возраст для родов?

Конечно, существует. Чем старше женщина, тем сложнее забеременеть, выносить и родить. Поэтому овариальный резерв с годами снижается, поэтому есть рекомендуемый возраст.

Что такое овариальный резерв? Это количество яйцеклеток, которые могут участвовать в процессе оплодотворения. Оценку овариального резерва проводит врач на основе результатов УЗИ и анализов.

В 17 – 18 лет репродуктивная система женщины уже готова для зачатия, вынашивания и родам. И где-то в среднем это 40 – 45 лет. Конечно, бывают случаи, когда женщина беременеет после 45 лет, даже в 50. Так бывает, но эту беременность сложнее выносить.

Как выбрать "своего" врача-гинеколога?

Сейчас очень много источников информации. Все читают отзывы о врачах как положительные, так и отрицательные. Но надо встретиться с тем, кто пришелся вам по душе. Например, из отзывов в соцсетях. И конкретно с ним поговорить и понять – это ваш человек или нет. Я рекомендую встречаться лично.

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Можно ли рожать дома по скайпу?

Делать можно что угодно. Но нужно ли, разумно ли это. Я не рекомендую. Я против того, чтобы рожать дома без присмотра медицинского персонала. Да, есть женщины, которые боятся вмешательства медиков, агрессии акушер-гинекологов.

Например, для этого в нашем роддоме создан проект "Домашние роды под защитой роддома". Он направлен на то, чтобы женщина максимально в приближенных условиях к домашним рожала, но под наблюдением квалифицированного медицинского персонала.

Потому что в родах может произойти все, дома никто помощь не окажет. И если кто-то принимает роды по скайпу, то тоже ничего не сделает. Только может дать рекомендацию вызвать скорую или ехать в больницу.

Но очень много времени пройдет, и это все же жизнь мамы и ребенка. Поэтому я не рекомендую и против, потому что для этого есть специализированные медицинские учреждения.

Можно ли повлиять на пол будущего ребенка?

К сожалению, или к счастью, нельзя.

Мужчина и женщина вместе должны готовиться к родам

Нужно ли мужчинам готовиться к родам?

Так, как и женщинам. По статистике, они чаще готовятся, чем мужчины. И желательно это делать не за один день или неделю, а, как говорится, женщина должна готовиться к родам всю жизнь. Так и мужчина должен это делать. Я понимаю, что это очень редко бывает. Но хотя бы за год или 2.



Оба будущих родителя должны готовиться к родам / Фото Unsplash

Поэтому мужчина тоже должен пройти некоторые обследования. Как и женщина ходит к гинекологу, он должен ходить к мужскому врачу. Вместе они должны готовиться к родам, если задумали зачать ребенка.

Опасна ли эпидуральная анестезия?

В каждой манипуляции есть какие-то осложнения. В какой-то больше, в какой меньше. Я не могу сказать, что она опасна. Да, есть небольшой процент осложнений. Но такой опасности она не несет.

Что такое эпидуральная анестезия? Один из способов обезболивания. Человеку вводят обезболивающие через катетер между оболочками спинного мозга. Поэтому он не чувствует боли в той части тела, где проводят анестезию, но находится в сознании.

Называли ли ваши пациентки в вашу честь детей?

Жду. Пожалуй, не дождусь. Еще не называли.

Почему сегодня партнерские роды – так модно?

Я бы не сказал, что это модно. Но я считаю, что это правильно. Роль мужчин – поддерживать и защищать женщину не только в жизни и быту, но и в родах. Стоит присутствовать и прожить с ней этот нелегкий путь.

Была у вас ситуация, когда мужчина терял сознание в родильном зале?

Они были, есть и будут.

Как лучше рожать?

Женщина должна рожать в свободной позиции, которую она выбирает сама. Не мы ей говорим, а она говорит, как ей удобно.



Акушер-гинеколог Сергей Ахрамеев рассказал о своей профессии / Скриншот из видео 24 канала

Что вам нравится в вашей профессии?

Иногда, когда я очень устал, но слышу от молодой пары, которые только родили, слова благодарности, хочется работать. Это вдохновляет.

А что раздражает?

Я об этом не думал. Пожалуй, то, что некоторые люди думают, будто мы можем все – решить любой вопрос. Но мы не боги, не можем решить все проблемы разной сложности.