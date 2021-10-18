При этом он отметил, что коронавирус не закончится. Человечеству придется приспособиться к COVID-19, как и к гриппу.
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Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это как с гриппом. Есть вакцина от гриппа. Каждый год они слегка адаптируются под новые штаммы, и люди вакцинируются – и все нормально,
– заявил он.
Уровень вакцинации не растет в большинстве стран
По словам Клюге, сейчас в 35 из 53 стран количество вакцинированных людей уже не растет. Он также отметил, что для того, чтобы избежать повтора пандемии, в каждой стране здравоохранение должно играть первоочередную роль.
Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия. Нужно инвестировать в здравоохранение,
– отметил Клюге.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что самая высокая смертность от коронавируса в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. 56 стран, которых фактически исключили из глобального рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения до конца сентября. Большинство таких стран в Африке.
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
- По состоянию на 18 октября по всему миру зафиксировали более 240,7 миллиона больных COVID-19 и 4,9 миллиона смертей в результате болезни.
- В ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, ведь в более бедных странах низкий уровень тестирования населения.
- С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 44,9 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.