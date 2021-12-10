Когда может быть новая вспышка коронавируса в Украине: три сценария

В Украине возможна новая вспышка коронавируса в январе следующего года. Вызвать активный рост заболеваемости в Европе могут сезонные болезни и циркуляция нового штамма Омикрон.

Новую волну коронавируса прогнозируют в январе

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал, что в школе рассматривают три сценария распространения коронавируса: средний, оптимистичный, пессимистический.

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При оптимистическом – в январе мы не увидим рост заболеваемости,

– заметил Ганиченко.

В частности, при среднем сценарии ожидается, что заболеваемость действительно начнет расти с января и на это есть три причины.

Первая причина

Прежде всего, речь идет о ситуации в Европе. Ганиченко отметил, что сейчас в странах Европы фиксируют массовый активный рост. В то же время в ряде стран ситуация стабилизировалась.

По его словам, соответственно такой тренд может перекинуться и на Украину довольно быстро в рамках начала следующего года – это январь 2022 года.

Вторая причина

Спровоцировать новую волну пандемии может также традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний.

Несмотря на то, что в прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещенный тренд. Это может быть связано с январским локдауном.

Если в этом году не будет введен локдаун, есть риск того, что будет рост заболеваемости COVID-19 в январе 2022 года.

Третья причина

Новые штаммы коронавируса. Ганиченко подчеркнул, что в настоящее время в Украине речь не идет о циркуляции штамма Омикрон. Однако это потенциальная угроза.

Поэтому в КSE считают, что эти три фактора указывают на то, что в январе действительно есть вероятность роста заболеваемости COVID-19 именно в Украине.

Какая заболеваемость коронавирусом в Украине? За сутки заболели коронавирусом 11 327 человек. В больницы госпитализировали 2 551 пациента с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 442 человека. Количество пациентов, которые выздоровели, значительно превышает количество инфицированных – 24 456 человек.

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