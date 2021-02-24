Директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге предположил, что пандемия коронавируса может закончиться до начала 2022 года.

В эфире датского канала Ганс Клюге заявил, что "худший сценарий" распространения коронавируса уже прошел.

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Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал появляться,

– сказал Клюге.

В то же время он отметил, что SARS-CoV-2 продолжит курсировать по миру. Но необходимость во всех карантинных ограничениях, вероятно, исчезнет.

Конечно, это вероятное развитие событий, ведь точный результат определить пока нельзя,

– добавил представитель ВОЗ.

Распространение коронавируса в мире:

Источник: Worldometer

С начала пандемии в мире обнаружили 112 660 768 случаев заражения коронавирусом.

К сожалению, 2 496 911 человек умерли от осложнений. В то же время 88 254 092 человека уже выздоровели.

Больше всего больных зафиксировали в США, Индии, Бразилии, России и Великобритании.

По количеству инфицированных коронавирусом Украина находится на 17 месте в мире, а по смертности – на 19.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project