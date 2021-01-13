Американские ученые предложили хирургам протокол, который должен помочь определить, готов ли пациент после COVID-19 к плановой операции или нет.

Ученые из Медицинской школы орегонского университета здоровья и науки начали разработку рекомендаций в конце мая, когда в их клинику массово начали обращаться пациенты, которые перенесли COVID-19, пишет medicalxpress.

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Им требовались обычные плановые операции: эндопротезирование, колоноскопия и другие. Определение, в каких случаях операция возможна, имело большую практическую значимость. После перенесенного COVID-19 у людей могут возникать различные проблемы со здоровьем, которые могут сделать операцию опасной.

К ним относятся, например, усиление свертывания крови и повреждение сердечной мышцы. Перед операцией врачи должны убедиться, будет ли она безопасна.

Когда пациент готов к операции после COVID-19

Среди ключевых рекомендаций нового протокола:

После бессимптомного COVID-19 до плановой операции нужно подождать не менее четырех недель после первого положительного теста.

Если COVID-19 протекал с симптомами, то нужно подождать шесть-восемь недель с момента их появления. Ученые подчеркивают, что в настоящее время недостаточно известно о времени восстановления после болезни.

Помимо периода ожидания, требуется оценка состояния пациента врачом. Он должен изучить медицинскую карту кандидата на операцию и сделать вывод, не изменилось ли его состояние.

Врачи должны сопоставить состояние пациента с тяжестью процедуры: учесть, насколько травматична операция и нужно ли для нее наркоз. Эти данные необходимо сравнить с состоянием пациента.

Новый протокол не включает пациентов, у которых сохранились симптомы, с так называемым "длинным ковидом".