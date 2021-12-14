Когда и как можно получить дополнительную прививку против коронавируса: объяснение Минздрава
Источник:24 канал
В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ об использовании третьей дозы вакцины против коронавируса. В настоящее время в Минздраве конкретно объяснили, кто и когда может ее получить.
Во время брифинга 14 декабря главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что для того, чтобы получить дополнительную прививку, необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу.
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Кто может получить дополнительную дозу
Третья доза вакцины против коронавируса предназначена для людей с иммунодефицитом, в частности:
- пациенты с ВИЧ/СПИДом,
- больные раком,
- пациенты с трансплантированными органами,
- те, кто принимает определенные иммуносупрессивные препараты,
- те, у кого есть наследственные заболевания, влияющие на иммунную систему (например, врожденная недостаточность иммуноглобулина A) и многие другие.
Такие люди могут получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 после второй прививки, независимо от того, каким препаратом вакцинировались ранее.
Когда нужно делать третью прививку и как это сделать
Третью прививку украинцы могут сделать в интервале через 28 – 90 дней после второй. После обращения к врачу он выдаст направление произвольной формы на введение дополнительной прививки той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.
Сделать дополнительную прививку можно будет в ближайшем пункте вакцинации.
Влияет ли еще одна прививка на действие COVID-сертификата
Кузин подчеркнул, что после третьей прививки действие COVID-сертификата не будет продлеваться. То есть документ будет действовать 365 дней с момента получения второй прививки против COVID-19.
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