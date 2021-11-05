В ведомстве отметили, если вы переболели коронавирусом, то безопасно вакцинироваться можно на 28 день от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР.

Также на тему: Когда в Дии появится сертификат о выздоровлении: объяснение Минздрава

Ранее в Минздраве рекомендовали вакцинироваться через полгода после выздоровления.

Несмотря на то, переболели вы или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендация провести вакцинацию после шести месяцев после завершения болезни. Это всеобщая рекомендация. То есть человек поправился, шесть месяцев, и можно вакцинироваться,

– говорил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Кому нельзя вакцинироваться против коронавируса

Единственным абсолютным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. Но вторую дозу можно получить препаратом другого типа.

Временным противопоказанием может быть:

острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 °C.

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой.

введение вакцин против других инфекционных заболеваний (кроме гриппа).

проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA).

Вакцинация с предосторожностью, или особые состояния: онкологическая болезнь, автоиммунное заболевание, люди с иммунодефицитом.