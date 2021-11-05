Когда можно вакцинироваться после выздоровления от коронавируса: новые рекомендации Минздрава
Источник:Минздрав
Министерство здравоохранения изменило рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией. Теперь иммунизацию можно проводить на 28-й день после появления симптомов.
В ведомстве отметили, если вы переболели коронавирусом, то безопасно вакцинироваться можно на 28 день от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР.
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Ранее в Минздраве рекомендовали вакцинироваться через полгода после выздоровления.
Несмотря на то, переболели вы или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендация провести вакцинацию после шести месяцев после завершения болезни. Это всеобщая рекомендация. То есть человек поправился, шесть месяцев, и можно вакцинироваться,
– говорил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Кому нельзя вакцинироваться против коронавируса
Единственным абсолютным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. Но вторую дозу можно получить препаратом другого типа.
Временным противопоказанием может быть:
- острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 °C.
- лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой.
- введение вакцин против других инфекционных заболеваний (кроме гриппа).
- проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA).
Вакцинация с предосторожностью, или особые состояния: онкологическая болезнь, автоиммунное заболевание, люди с иммунодефицитом.