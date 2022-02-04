Когда можно выходить из самоизоляции после коронавируса

Тестирование на COVID-19 следует делать в случае каких-либо симптомов вирусного заболевания. Игорь Кузин рассказал, сколько должна длиться самоизоляция в случае положительного результата.

Сколько времени должна длиться самоизоляция

В общем самоизоляция человека, у которого подтвердили COVID-19 должна длиться не менее 10 дней. Об этом сказал главный государственный санитарный врач во время брифинга 4 февраля.

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Игорь Кузин – главный санврач "По действующим протоколам, если с 10 дня после появления симптомов, в течение трех дней симптомы отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать".

Вместе с тем, если пациент не имеет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то самоизоляцию стоит завершать с соблюдением той же нормы.

Нужно ли сдавать повторный тест

То есть, сперва должно пройти 10 дней от появления симптомов COVID-19 или первого положительного теста.

Тем не менее, если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и его результат оказался отрицательным, то самоизоляцию также можно завершать.

Но следует помнить, что такое тестирование нельзя проходить раньше, чем через 10 дней с даты проведения первого теста,

– добавил Кузин.

По его словам, после завершения самоизоляции сдавать повторный тест не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.

Какие тесты необходимы, чтобы установить диагноз

Для установления диагноза "COVID-19" достаточно и результата экспресс-теста на антиген. Однако речь идет лишь о тех случаях, когда у человека уже есть симптомы вирусного заболевания или коронавируса.

"Иначе говоря, если у человека есть симптомы ОРВИ, а результат экспресс-тестирования оказался положительным, то подтверждать его ПЦР-тестом не нужно", – добавил Кузин.

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В то же время, если у человека есть симптомы вирусного заболевания, а результат экспресс-теста на антиген оказался отрицательным, то такой пациент может быть дополнительно протестирован методом ПЦР.



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