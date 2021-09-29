Новое исследование инсульта

В исследовании участвовали 72 человека, перенесших инсульт. Их разделили на несколько групп. Участники контрольной получали стандартную реабилитацию после инсульта.

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А в трех других людям назначили по 20 часов дополнительных упражнений для развития двигательных навыков рук. В разных группах отличалось время проведения этой терапии: с 30 дня, с 60 по 90 день, через шесть месяцев.

Когда лучше начинать реабилитацию после инсульта

По сравнению с показателями контрольной группы у людей, получавших усиленную программу реабилитации с 60 по 90 день, улучшение в работе рук было функционально значимым. То есть, его можно было не только выявить с помощью специальных тестов: оно было очевидным для самих пациентов.

Ученые подчеркнули, что указанный промежуток времени, вероятно, можно назвать периодом повышенной пластичности мозга пациентов, перенесших инсульт.

Ученые надеются, что их исследование определило окно времени, во время которого на мозг можно воздействовать и другими методами, например, электрической стимуляцией или лекарствами. Они считают это важной темой для ближайших исследований. В будущем они также планируют подтвердить данные этого исследования в более крупных работах и вычислить оптимальное количество нагрузки, которое требуется для реабилитации.

Ранее ученые установили, что три чашки кофе в день снижают риск смертельных заболеваний. Ученые также не обнаружили связи между потреблением кофе и развитием серьезных заболеваний.