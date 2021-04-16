17 апреля, 29,5 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer направят в областные центры. Первую партию этой вакцины сегодня доставили в Украину в рамках инициативы COVAX,

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, 18 апреля этой вакциной сделают первые инъекции в домах для пожилых людей.

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Ляшко отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.

Согласно плану, после этого вакцину получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничники.

Что известно о вакцине от Pfizer

По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%. Также важно, что она эффективна против "южноафриканского" штамма.

Действующее вещество препарата – мРНК. Это молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, которые необходимы для формирования иммунитета.

В целом Украина должна получить 10 миллионов доз этой вакцины.

Сейчас она считается самой эффективной и безопасной.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала