Вакцинация от коронавируса в Украине начнется завтра, 24 февраля. Людям будут делать вакцину AstraZeneca индийского производства.

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Вакцинацию планируем начать уже завтра, после доставки первых партий", – сказал Ляшко. По его словам, вакцинация начнется из медиков, оказывающих помощь больным COVІD-19.

Виктор Ляшко “Первые 7 областей, которые получат вакцину – это Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница”.

По словам Ляшко, в целом завтра вакцину отправят в 11 областей, часть из которых получит препараты 25 февраля из-за особенностей логистики. Вместе с вакцинами также доставят шприцы и боксы для безопасной утилизации.

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