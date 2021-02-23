Когда начнется вакцинация против коронавируса в Украине: Ляшко назвал дату
Вакцинация от коронавируса в Украине начнется завтра, 24 февраля. Людям будут делать вакцину AstraZeneca индийского производства.
Источник:24 Канал
Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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"Вакцинацию планируем начать уже завтра, после доставки первых партий", – сказал Ляшко. По его словам, вакцинация начнется из медиков, оказывающих помощь больным COVІD-19.
Виктор Ляшко
“Первые 7 областей, которые получат вакцину – это Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница”.
По словам Ляшко, в целом завтра вакцину отправят в 11 областей, часть из которых получит препараты 25 февраля из-за особенностей логистики. Вместе с вакцинами также доставят шприцы и боксы для безопасной утилизации.
Что известно о вакцине CoviShield
- Вакцину Oxford-AstraZeneca (локальное название CoviShield) производит Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин. То есть, по сути CoviShield – это то та же AstraZeneca, но индийского производства, по лицензии Оксфордского университета (именно он является разработчиком вакцины).
- Препарат можно безопасно хранить при температуре от 2°C до 8°C. Поэтому вакцину можно непосредственно доставлять в любые медицинские учреждения.
- Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а затем полную дозу вакцины.
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