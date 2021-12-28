Когда надо вызвать скорую при коронавирусе: Минздрав назвал симптомы

В Министерстве здравоохранения назвали симптомы при коронавирусной болезни, при которых необходимо вызвать скорую помощь. Для этого нужно ознакомиться с перечнем симптомов.

Одними из них являются тяжесть дыхания и нарушение сознания. В ведомстве обратили внимание, что именно врач принимает решение о том, необходима ли госпитализация, уже после обследования.

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Чтобы понимать, когда необходимо вызвать скорую, ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим родным может понадобиться госпитализация при COVID-19,

– говорится в сообщении.

При каких симптомах вызвать скорую

боль в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%;

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

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Симптомы коронавируса несколько изменились

Несмотря на то, что недуг не отступает, появляются новые мутации, медики отметили, что симптомы инфекции немного изменились. Стали известны симптомы нового штамма Омикрон, которые существенно отличаются от дельты. Среди основных:

першение в горле, которое похоже на "царапанье";

сухой кашель;

заложенный нос;

боль в пояснице.

Кроме этого, ученые недавно нашли еще один так называемый ночной симптом Омикрона. Он может свидетельствовать о том, что вы заразились коронавирусом. Речь идет о сонном параличе.

Однако встречаются и нетипичные проявления этого варианта. Специалисты сообщили о так называемом тумане в мозге. Это расплывчатый термин. Он означает чувство растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности ума.

Все это протекает легче у тех, кто прививался. Однако значительно хуже у пациентов, решивших переболеть.

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