Исследователи из Падуанского университета в Венеции составили глобальный обзор данных об эпидемиях с 1600 года (чума, оспа, холера, тиф и вирусы гриппа) до настоящего времени и проанализировали их с помощью современных статистических методов. Это помогло им оценить вероятность возникновения новых вспышек болезней.

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В результате ученые не только обнаружили различия в скорости развития пандемий, но и определили некоторые закономерности. В расчет привлекли болезни, которые унесли жизни не менее 10 тысяч человек. С выборки исключили только ВИЧ, СПИД и малярию.

Результаты исследования

Самая смертоносная мировая эпидемия в истории (испанского гриппа) длилась с 1918 по 1920 год и унесла жизни от 17 миллионов до 100 миллионов человек. Ученые считают, что риск развития аналогичной вспышки ежегодно растет от 0,27 до 1,9 процента. То есть, согласно расчетам, подобная пандемия может происходить каждые 332 – 489 лет.

А вот что касается COVID-19, то вероятность повторения такой пандемии растет примерно на два процента в год. То есть для человека, рожденного в 2000 году, она оценивается в более 38 процентов до нынешнего момента и случится примерно в 2078 году.

Когда может вспыхнуть самая смертоносная эпидемия

Патогены, подобные коронавирусу SARS-CoV-2, распространяются быстро. Поэтому и шансы на интенсивные вспышки растут. По мнению исследователей, риск вспышек новых заболеваний может вырасти в следующие несколько десятилетий втрое.

Поэтому пандемия, которая по масштабам похожа на испанку, будет повторяться каждые 127 лет, а та, которая способна уничтожить всех людей на Земле, случится в течение 12 тысяч лет.

При этом ученые отметили – их результаты не означают, что человечество получает отсрочку от опасных болезней как минимум до 2080-х годов. Ведь такие события имеют равную вероятность развития в любой год в течение указанного периода.