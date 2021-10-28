Исключение региона из красной зоны карантина
Поэтому регион может выйти из красной карантинной зоны при одном условии – если показатели заболеваемости снизятся. Об этом сообщили в Министерства здравоохранения Украины.
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"Решение об отмене красного уровня принимается Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС в случае, если регион достиг показателей, которые характеризуют отсутствие признаков, которые соответствуют этому уровню", – говорится в сообщение ведомства.
Какие области сейчас "красные":
- красная зона карантина действует в Херсонской области с 15 октября;
- с 18 октября – в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях;
- с 23 октября – в Сумской области;
- с 26 октября – в Ровенской и Николаевской.
- уже с 30 октября ограничения красной зоны расширят на Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
- с 1 ноября в Киеве будет установлен красный уровень эпидопасности из-за роста количества госпитализированных пациентов COVID-19 и уровня заболеваемости коронавирусной болезни.
Красный уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионе
В частности, запрещается:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное,
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
В то же время местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.
Перечень ограничений в карантинных зонах / данные: Минздрав / Инфографика 24 канала
Актуальная заболеваемость COVID-19
В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это больше всего с начала пандемии. В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса.
От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.
Всего в стране подтвердили 2 851 804 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 66 204 пациента.