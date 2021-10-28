Когда определенный регион может выйти из красной зоны: в Минздраве назвали условие

С 30 октября в красной зоне будет находиться уже 15 из 24 областей Украины. Все решения – вносить регион в конкретную карантинную зону или нет – принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Исключение региона из красной зоны карантина

Поэтому регион может выйти из красной карантинной зоны при одном условии – если показатели заболеваемости снизятся. Об этом сообщили в Министерства здравоохранения Украины.

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"Решение об отмене красного уровня принимается Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС в случае, если регион достиг показателей, которые характеризуют отсутствие признаков, которые соответствуют этому уровню", – говорится в сообщение ведомства.

Какие области сейчас "красные":

красная зона карантина действует в Херсонской области с 15 октября;

с 18 октября – в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях;

с 23 октября – в Сумской области;

с 26 октября – в Ровенской и Николаевской.

уже с 30 октября ограничения красной зоны расширят на Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

с 1 ноября в Киеве будет установлен красный уровень эпидопасности из-за роста количества госпитализированных пациентов COVID-19 и уровня заболеваемости коронавирусной болезни.

Красный уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионе

В частности, запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное,

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.

Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей будут полностью иммунизированы и иметь зеленый COVID-сертификат.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

В то же время местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Перечень ограничений в карантинных зонах / данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Актуальная заболеваемость COVID-19

В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это больше всего с начала пандемии. В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса.

От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.

Всего в стране подтвердили 2 851 804 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 66 204 пациента.