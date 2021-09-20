Когда переболевшие коронавирусом люди получат COVID-сертификат
Источник:РБК-Украина
Те люди, которые переболели коронавирусом, получат COVID-сертификат ориентировочно в октябре. Этот сертификат не будет отличаться по цвету от сертификата вакцинации.
Сейчас сертификат для переболевших пациентов находится на этапе разработки. Он не будет отличаться от сертификата людей, которые вакцинировались против болезни.
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Для тех, кто переболел, COVID-сертификат будет доступен с октября. Он в активной разработке. Не будет различий в цвете, потому что речь не о вакцине и не о прививке. У тех, кто переболел будут антитела от болезни. То есть это те, которые не вакцинировались еще, но переболели уже,
– заявили в Министерстве цифровой трансформации.
В ведомстве также добавили, что COVID-сертификаты смогут получить такие группы украинцев:
- вакцинированные,
- те, кто переболел,
- те, у кого отрицательный ПЦР-тест.
Добавим, что 20 сентября правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.
В желтой зоне заведения смогут посещать не только вакцинированные
Источник: Минздрав
В Украине упростили нормы верификации вакцинации. Теперь для того, чтобы подтвердить безопасность посещения общественных заведений можно представить один из одобренных документов, а не только сертификат о вакцинации:
- международное свидетельство о вакцинации,
- "Желтый" или "зеленый" внутренний COVID-сертификат,
- справка 063/у (карта профилактических прививок),
- действующая справка об отрицательном результате (72 ч.),
- ПЦР-тест или экспресс-тестирование на антиген.