Когда переболевшие коронавирусом люди получат COVID-сертификат

Те люди, которые переболели коронавирусом, получат COVID-сертификат ориентировочно в октябре. Этот сертификат не будет отличаться по цвету от сертификата вакцинации.

Сейчас сертификат для переболевших пациентов находится на этапе разработки. Он не будет отличаться от сертификата людей, которые вакцинировались против болезни.

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Для тех, кто переболел, COVID-сертификат будет доступен с октября. Он в активной разработке. Не будет различий в цвете, потому что речь не о вакцине и не о прививке. У тех, кто переболел будут антитела от болезни. То есть это те, которые не вакцинировались еще, но переболели уже,

– заявили в Министерстве цифровой трансформации.

В ведомстве также добавили, что COVID-сертификаты смогут получить такие группы украинцев:

вакцинированные,

те, кто переболел,

те, у кого отрицательный ПЦР-тест.

Добавим, что 20 сентября правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.

В желтой зоне заведения смогут посещать не только вакцинированные

Источник: Минздрав

В Украине упростили нормы верификации вакцинации. Теперь для того, чтобы подтвердить безопасность посещения общественных заведений можно представить один из одобренных документов, а не только сертификат о вакцинации: