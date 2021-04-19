Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech в ближайшие дни начнется во всех регионах.

По словам Ляшко, 18 апреля вакциной Pfizer-BioNTech привиты первые 366 человек. Начали вакцинацию из трех регионов – Киевской, Волынской и Сумской областей.

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В течение 19 и 20 апреля к процессу вакцинации присоединятся все регионы страны,

– сказал Ляшко.

Обратите внимание! Вакцинация в Украине длится почти 2 месяца, за это время вакцинировали 450 647 граждан. Из них 450 645 получили первую дозу препарата. А вот закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 5 человек. По состоянию на 18 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.

Коротко о Pfizer

16 апреля в Украину прибыла первая партия (117 000 доз) вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.

Препарат разработали немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американская фармкомпания Pfizer.

Вакцина на 91% эффективна в предотвращении заболевания. Две дозы вакцины вводят внутримышечно с интервалом в 21 день.

Компания позволила хранить и транспортировать вакцину при температуре не выше -70°С. По прибытии в пункт назначения препарат может храниться при температуре от 2°C до 8°C до пяти дней.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала