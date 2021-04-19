Когда Pfizer будет использоваться во всех регионах: ответ Минздрава
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech в ближайшие дни начнется во всех регионах.
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
По словам Ляшко, 18 апреля вакциной Pfizer-BioNTech привиты первые 366 человек. Начали вакцинацию из трех регионов – Киевской, Волынской и Сумской областей.
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В течение 19 и 20 апреля к процессу вакцинации присоединятся все регионы страны,
– сказал Ляшко.
Коротко о Pfizer
- 16 апреля в Украину прибыла первая партия (117 000 доз) вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Препарат разработали немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американская фармкомпания Pfizer.
- Вакцина на 91% эффективна в предотвращении заболевания. Две дозы вакцины вводят внутримышечно с интервалом в 21 день.
- Компания позволила хранить и транспортировать вакцину при температуре не выше -70°С. По прибытии в пункт назначения препарат может храниться при температуре от 2°C до 8°C до пяти дней.
План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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