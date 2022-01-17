Когда появится комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа: в Moderna назвали дату
Источник:World Economic Forum
Уже вскоре может появиться единая вакцина, которая совместит бустерную дозу против коронавируса и экспериментальную прививку против гриппа.
Комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа
Сейчас говорят о том, что это может произойти уже в следующем году. Об этом заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель во время Всемирного экономического форума.
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Сейчас препарат находится на стадии испытаний. Завершить его создание могут к осени 2023 года.
По его словам, так людям больше не придется делать по 2 – 3 прививки в течение одной зимы.
В лучшем случае эта (комбинированная вакцина – 24 канал) может появиться уже осенью 2023 года,
– отметил он.
Еще произведут минимум 2 миллиарда доз Moderna
Бансель также отметил, что в 2021 году компания уже доставила 807 миллионов доз вакцины против коронавируса.
В этом году Moderna рассчитывает, что произведут еще примерно 2 – 3 миллиарда доз вакцин.
Как сейчас защититься от гриппа и COVID-19
- Прививка против гриппа делается 1 раз в год. Приобрести вакцину можно в аптеке, а прививаться в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях.
- Вакцинация против COVID-19 является бесплатной. Ее проводят в государственных пунктах прививки.