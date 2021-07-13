Государственная разработка украинской вакцины

Об этом сообщил в интервью министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам Институты Национальной академии наук получили финансирование из государственного фонда научных исследований.

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Виктор Ляшко “Они в сентябре должны закончить свои научные исследования и презентовать довакцинный штамм, который может использоваться в производстве вакцин”.

Частная разработка украинской вакцины

Он добавил, что одна коммерческая организация также отдельно разрабатывает вакцину в Украине. Ранее бывший глава Минздрава Максим Степанов обещал выделить 100 – 150 миллионов грн на частную разработку украинской вакцины против COVID-19.

Но Ляшко опроверг эту информацию и заверил, что денег частной компании не дали, потому что она не представила нужные доказательства.

Нет, деньги не выделили для коммерческой организации, в настоящее время коммерческая организация не представила соответствующих расчетов – это были предварительные расчеты – и не доказала нашим ученым, что можно инвестировать в эти расчеты,

– рассказал Ляшко.