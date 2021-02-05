Сейчас в Украине действует адаптивный карантин и все регионы находятся в оранжевой зоне. Но если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться, то карантинные ограничения будут усиливать.

Источник: 24 канал

Во время часа вопросов к правительству 5 февраля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что карантин в Украине будут усиливать локально.

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Следовательно, условия карантинных ограничений в Украине будут вводить, учитывая ситуацию.

Условия введения красной зоны

Степанов подчеркнул, что если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, то регион будет отнесен к красному уровню эпидемиологической опасности.

Об этом могут свидетельствовать следующие показатели:

65% заполненных коек с проведенным кислородом;

Рост числа госпитализированных на более 50% в течение 7 дней.

При таких условиях карантин будет введен до момента стабилизации ситуации.

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