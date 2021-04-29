Во время брифинга 29 апреля Ляшко объяснил, когда область переходит в красную зону и когда выходит из нее. Чтобы перевести регион в красную зону, 3 дня в нем должны быть превышены 2 показателя.

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Тогда собирается национальная комиссия ТЭБ и ЧС, которая принимает решение о переводе области в красную зону.

Когда область выходит из красной зоны

Виктор Ляшко “Когда мы говорим о выходе области из красного уровня, она может выйти раньше... Нужно, чтобы все показатели достигли, например, желтого уровня”.

Он отметил, что вывод региона из красного уровня – это не отмена карантинных ограничений. Это лишь отмена жестких карантинных ограничений.

Какие зоны карантина в разных областях по состоянию на 29 апреля

Источник: Минздрав

Красная зона: город Киев и Киевская область, Житомирская, Сумская, Николаевская, Запорожская, Черниговская, Хмельницкая, Харьковская, Полтавская области.

город Киев и Киевская область, Житомирская, Сумская, Николаевская, Запорожская, Черниговская, Хмельницкая, Харьковская, Полтавская области. Оранжевая зона: Винницкая, Волынская, Ровненская, Винницкая, Тернопольская, Черкасская, Луганская, Донецкая области, Кировогорадская области.

Винницкая, Волынская, Ровненская, Винницкая, Тернопольская, Черкасская, Луганская, Донецкая области, Кировогорадская области. Желтая зона: Херсонская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Львовская области.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Адаптивный карантин в Украине продлится минимум до 30 июня. То есть до того времени регионы будут делиться на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону в зависимости от ситуации с COVID-19.