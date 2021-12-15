А именно – до середины января. Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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При этом она добавила, что у ЕС достаточно вакцин, чтобы побороть пандемию. Однако также подчеркнула, что, похоже, количество новых случаев удваивается каждые 2-3 дня. И это масштабно.
Нам говорят, что к середине января мы должны ожидать, что штамм Омикрон станет новым доминирующим вариантом в Европе,
– сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что Европа сейчас находится в лучшем положении для борьбы с вирусом, чем это было в начале пандемии.
Она также настаивает, что "доз вакцины хватит на каждого европейца", поскольку страны ЕС стремятся сделать дополнительные прививки для борьбы с вариантом Омикрон.
Вакцинация и Омикрон
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными против штамма Омикрон.
- Также стало известно, что китайская вакцина Sinovac не дает надежную защиту от нового штамма.
- Сегодня также стало известно, что Омикрон смог снизить эффективность двух доз вакцины против COVID-19. В частности, речь идет о препаратах Pfizer и Coronavac. Они отметили, что у большинства людей не производится достаточный уровень антител.
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