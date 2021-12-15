А именно – до середины января. Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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При этом она добавила, что у ЕС достаточно вакцин, чтобы побороть пандемию. Однако также подчеркнула, что, похоже, количество новых случаев удваивается каждые 2-3 дня. И это масштабно.

Нам говорят, что к середине января мы должны ожидать, что штамм Омикрон станет новым доминирующим вариантом в Европе,

– сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа сейчас находится в лучшем положении для борьбы с вирусом, чем это было в начале пандемии.

Она также настаивает, что "доз вакцины хватит на каждого европейца", поскольку страны ЕС стремятся сделать дополнительные прививки для борьбы с вариантом Омикрон.

Справка. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний в своем последнем докладе во вторник насчитал 2 127 подтвержденных случаев заболевания Omicron в ЕС и нескольких странах-партнерах, причем наибольшее количество в Дании.

Вакцинация и Омикрон

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными против штамма Омикрон.

Также стало известно, что китайская вакцина Sinovac не дает надежную защиту от нового штамма.

Сегодня также стало известно, что Омикрон смог снизить эффективность двух доз вакцины против COVID-19. В частности, речь идет о препаратах Pfizer и Coronavac. Они отметили, что у большинства людей не производится достаточный уровень антител.

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