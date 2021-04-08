Вакцина против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, 215 тысяч доз которой поставили в Украину в марте, пока еще проходит проверку.

Почему не применяют вакцину

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов рассказал, что проблем с препаратом нет, но объяснил, почему сейчас прививки вакциной не проводят.

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Там не существует проблемы. Есть соответствующие сроки лабораторного контроля. Эта вакцина, согласно всем нашим нормативным документам, должна пройти его,

– заметил Максим Степанов.

Когда начнут вакцинировать CoronaVac

По словам главы Минздрава, 10 апреля этот контроль закончится. Сразу после процедуры согласования документов вакцину CoronaVac начнут использовать для проведения прививок в Украине. "Я даже теоретически не знаю, что такого не будет", – подчеркнул министр.

Почему с CoviShield было не так

В то же время объяснил, почему же индийская вакцина CoviShield (AstraZeneca) начала использоваться сразу после поступления в Украину, в отличие от китайской.

Максим Степанов “Законодательство не предусматривало прохождение лабораторного контроля именно по CoviShield, потому что вакцина преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения. А CoronaVac только подалась, и изучаются документы о рассмотрении в ВОЗ, то есть разрешение организации и рекомендации по использованию”.

Что известно о CoronaVac

В Украину партия вакцины CoronaVac прибыла еще 25 марта. Минздрав зарегистрировал CoronaVac 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев.

В Министерстве здравоохранения заверили, что вакцина прошла все этапы клинических исследований. Ее успешно используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и других странах.

Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

Статистика: по состоянию на 8 апреля в Украине вакцинировали 334 578 человек, из которых 2 дозы вакцины получили 2 человека. Иммунизацию проводили препаратом CoviShield.