Об этом в интервью 24 каналу рассказала инфекционист Леся Радковская. По ее словам, существует рекомендация делать прививки через 6 месяцев после болезни.
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Когда вакцинироваться против коронавируса
Врач рассказала, что это делают для того, чтобы сэкономить дозу тому человеку, который вообще не болел. В общем, если доз будет достаточно, то вакцинироваться можно в любое время.
Леся Радковская
"Есть у вас антитела или нет – это не имеет значения и не является противопоказанием, поскольку ковидом можно заболеть повторно. Это не корь, после которой получаешь антитела на всю жизнь”.
Что делать аллергикам
По словам врача, аллергикам нужно слушать своих семейных врачей.
Дело в том, что младенцев не вакцинируют от ковида, а прививают взрослых людей, то есть к взрослому возрасту пациент получал уже какую-то другую вакцину и точно знает, как организм на нее отреагировал. Тогда уже определяется риск – будет больше осложнений от введенной вакцины или от возможности заболеть коронавирусной инфекцией,
– рассказала инфекционист.
План вакцинации от коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала