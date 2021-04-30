Об этом в интервью 24 каналу рассказала инфекционист Леся Радковская. По ее словам, существует рекомендация делать прививки через 6 месяцев после болезни.

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Когда вакцинироваться против коронавируса

Врач рассказала, что это делают для того, чтобы сэкономить дозу тому человеку, который вообще не болел. В общем, если доз будет достаточно, то вакцинироваться можно в любое время.

Леся Радковская "Есть у вас антитела или нет – это не имеет значения и не является противопоказанием, поскольку ковидом можно заболеть повторно. Это не корь, после которой получаешь антитела на всю жизнь”.

Что делать аллергикам

По словам врача, аллергикам нужно слушать своих семейных врачей.

Дело в том, что младенцев не вакцинируют от ковида, а прививают взрослых людей, то есть к взрослому возрасту пациент получал уже какую-то другую вакцину и точно знает, как организм на нее отреагировал. Тогда уже определяется риск – будет больше осложнений от введенной вакцины или от возможности заболеть коронавирусной инфекцией,

– рассказала инфекционист.



План вакцинации от коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала