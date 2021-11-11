В некоторых случаях это может перерасти в тревожное расстройство. Как показывает исследование, проведенное исследователями из Готенбургского университета (Швеция), как умеренные, так и напряженные физические упражнения облегчают симптомы тревоги. Даже если расстройство хроническое.

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Спорт и беспокойство

Они провели эксперимент:

в нем приняли участие 286 мужчин и женщин.

примерно половина участников жила с тревожностью более 10 лет;

эксперимент длился в течение 12 недель.

Ученые определили степень тяжести симптомов каждого добровольца и затем случайно разделили их на группы средней или интенсивной физической нагрузки.

Группе контроля предоставили стандартные рекомендации относительно преимуществ физической активности.

Что выяснилось? Регулярная физическая активность помогла всем участникам эксперимента чувствовать себя намного лучше за 3 месяца. Ученые установили: чем интенсивнее заниматься, тем лучше результаты коррекции хронической тревожности можно получить.

Детали исследования: как улучшить эффект

Тренировки проводились трижды в неделю по часу. Они включали как кардиотренировки, так и силовые нагрузки. Различия были лишь в степени интенсивности занятий.

Участники группы умеренной интенсивности показали снижение симптомов тревожности примерно в 3,5 раза, а добровольцы с интенсивными физическими нагрузками – почти в 5 раз.

Мы увидели значительную тенденцию к улучшению. Чем больше тренировался человек, тем больших улучшений ему удавалось достичь,

– прокомментировала соавтор работы Малин Хендрикссон.

Это же помогает и с депрессией

Из предыдущих исследований ученые знали, что физическая нагрузка положительно сказывается на состоянии людей с депрессией. Теперь они получили первое подтверждение аналогичной взаимосвязи для коррекции тревожности.

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Эти выводы должны учитываться как врачами, так и пациентами, которые хотят справиться с тревожностью без применения медикаментов.