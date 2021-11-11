В некоторых случаях это может перерасти в тревожное расстройство. Как показывает исследование, проведенное исследователями из Готенбургского университета (Швеция), как умеренные, так и напряженные физические упражнения облегчают симптомы тревоги. Даже если расстройство хроническое.
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Спорт и беспокойство
Они провели эксперимент:
- в нем приняли участие 286 мужчин и женщин.
- примерно половина участников жила с тревожностью более 10 лет;
- эксперимент длился в течение 12 недель.
Ученые определили степень тяжести симптомов каждого добровольца и затем случайно разделили их на группы средней или интенсивной физической нагрузки.
Группе контроля предоставили стандартные рекомендации относительно преимуществ физической активности.
Детали исследования: как улучшить эффект
Тренировки проводились трижды в неделю по часу. Они включали как кардиотренировки, так и силовые нагрузки. Различия были лишь в степени интенсивности занятий.
Участники группы умеренной интенсивности показали снижение симптомов тревожности примерно в 3,5 раза, а добровольцы с интенсивными физическими нагрузками – почти в 5 раз.
Мы увидели значительную тенденцию к улучшению. Чем больше тренировался человек, тем больших улучшений ему удавалось достичь,
– прокомментировала соавтор работы Малин Хендрикссон.
Это же помогает и с депрессией
Из предыдущих исследований ученые знали, что физическая нагрузка положительно сказывается на состоянии людей с депрессией. Теперь они получили первое подтверждение аналогичной взаимосвязи для коррекции тревожности.
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Эти выводы должны учитываться как врачами, так и пациентами, которые хотят справиться с тревожностью без применения медикаментов.