Пик заболеваемости ожидают в ноябре

В частности, Павел Ковтонюк в эфире Украинского радио рассказал о том, достаточно ли мер по борьбе с коронавирусом принимает власть, возможно ли вакцинировать до конца года большинство взрослого населения и когда Украина выйдет на плато заболеваемости.

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Локдауна, скорее всего, не избежать

По словам эксперта, без серьезных непопулярных мер борьба с распространением вируса будет неэффективной.

Павел Ковтонюк “Если принять половину мер, это не остановит, как правило, распространение, а лишь отложит во времени более серьезные решения. Правительство дождется более серьезной ситуации и будет их внедрять”.

Он напомнил, что чиновники пообещали не вводить в Украине полный локдаун, как и во время предыдущей волны COVID-19 весной этого года, когда полного локдауна всячески избегали, но де-факто он наступил.

Поэтому Павел Ковтонюк считает, что именно такой сценарий идет сейчас: области одна за другой каждую неделю переходят в красную зону.

Это подход, который догоняет события, и он ведет нас по более тяжелому пути,

– отметил Павел Ковтонюк.

Что может изменить ситуацию?

По его словам, если бы украинцы вакцинировались активнее, то высокий уровень привитых людей помог бы сейчас остановить очередную волну.

Однако, сейчас все еще важно вакцинироваться для того, чтобы прежде всего защитить себя, а также чтобы создать коллективный иммунитет в перспективе.

Сейчас вакцинируются "потому что так надо"

Павел Ковтонюк подытожил, что увеличение темпов вакцинации на данный момент показывает, что большинство украинцев не являются принципиальными антивакцинаторами. "У них или есть сомнения, или они откладывают вакцинацию, или думают, что их это не коснется".

План вакцинации реально воплотить

Эксперт отметил, что мощность медицинской системы Украины позволяет воплотить в жизнь план Минздрава вакцинировать 1,5 миллиона человек еженедельно, однако Украина еще ни разу не достигла такого показателя.

Учитывая статистику этого года COVID-19 станет или третьей, или второй причиной смертности в Украине.

Однако, Павел Ковтонюк убежден, что, учитывая опыт других стран, до конца года все взрослое население Украины вакцинировать не получится.

Статистика! После достижения показателя в 20% привитого населения, темпы вакцинации начинают снижаться.

Что же касается уровня плато, то эксперт считает, что Украина достигнет его в следующем месяце.